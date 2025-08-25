Посол КНР Ханьхуэй: Все больше стран хотят вступить в ШОС

Сегодня все больше стран хотят стать членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) или наладить сотрудничество с организацией. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй.
Все это, добавил дипломат, в полной мере подтверждает глубокое восприятие концепции ШОС и уверенность в перспективе ее развития. Чжан Ханьхуэй обратил внимание, что ШОС, усилившая свою мощь и региональное влияние, никогда целенаправленно не ставила перед собой задачу расширения, напротив — это естественный результат развития.
«Двери организации всегда открыты, и мы уверены, что в будущем в большую семью ШОС войдут новые члены», — заключил посол.
В июле этого года премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Армения подала официальную заявку на присоединение к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). И это укладывается в нашу повестку балансирования и проведения сбалансированной внешней политики.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что позиция России по урегулированию украинского конфликта получает поддержку стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).