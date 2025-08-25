Ричмонд
Посол КНР Ханьхуэй: Все больше стран хотят вступить в ШОС

Посол КНР заявил объяснил растущую мощь и расширение ШОС.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня все больше стран хотят стать членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) или наладить сотрудничество с организацией. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй.

Все это, добавил дипломат, в полной мере подтверждает глубокое восприятие концепции ШОС и уверенность в перспективе ее развития. Чжан Ханьхуэй обратил внимание, что ШОС, усилившая свою мощь и региональное влияние, никогда целенаправленно не ставила перед собой задачу расширения, напротив — это естественный результат развития.

«Двери организации всегда открыты, и мы уверены, что в будущем в большую семью ШОС войдут новые члены», — заключил посол.

В июле этого года премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Армения подала официальную заявку на присоединение к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). И это укладывается в нашу повестку балансирования и проведения сбалансированной внешней политики.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что позиция России по урегулированию украинского конфликта получает поддержку стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше