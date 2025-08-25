Мерц выступил с печальным обращением к немцам: что он сообщил о будущем ФРГ

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что немецкие власти больше не смогут финансировать существующую систему всеобщего благосостояния. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.
По его словам, расходы немецкого правительства на социальные программы «вышли из-под контроля» и поставили под угрозу устойчивость бюджета.
«Государство всеобщего благосостояния в том виде, в котором мы имеем его сегодня, больше не может финансироваться за счет того, что мы можем себе позволить экономически», — сказал глава немецкого правительства, выступая на региональной конференции партии.
Мерц обратил внимание на то, что при замедлении экономики и росте безработицы в Германии расходы на пенсии и социальные пособия продолжают расти.
Как передает издание, канцлер ФРГ призвал пересмотреть систему пособий, на которую в прошлом году потратили рекордные 47 млрд евро, а в текущем году «расходы продолжают расти выше». Он также сообщил о намерении продолжить курс на сокращение миграции и создание «дружественной бизнесу» политики.
Согласно данным Евростата, только государственные пенсии в Германии составляют примерно 12% ВВП, а общий государственный долг — около 62,5% ВВП, что ниже среднего уровня в еврозоне. Тем не менее Мерц подчеркнул, что «это не повод игнорировать структурные проблемы».
На данный момент в Германии действует широкий набор социальных мер поддержки, однако экономика страны в этом году находится в состоянии стагнации, испытывая влияние структурного и циклического кризиса.
В прошлом году занимавший тогда пост министра экономики ФРГ Роберт Хабек отметил, что Германия сталкивается с рядом структурных вызовов. Среди них глава ведомства обратил внимание на отсутствие энергетической безопасности, чрезмерно сложную бюрократию и дефицит квалифицированной рабочей силы. Дополнительное давление оказывает геополитическая неопределенность.
Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев отметил, что немецкая экономика переживает не самые лучшие времена из-за целого ряда факторов, в особенности указав на отказ Германии от дешевого трубопроводного газа и переход на более дорогой.
Как пишет Handelsblatt со ссылкой на закрытый документ Минфина ФРГ, бюджетный дефицит Германии к 2029 году может достичь 144 млрд евро. Это связано с запланированными государственными инвестициями в оборону и промышленность.