В Перми задержали предполагаемого курьера мошенников

На домашний телефон пермячке позвонил неизвестный, представился оператором сотовой компании и предложил сменить тариф. Для этого незнакомец попросил продиктовать номер СНИЛС, что пенсионерка и сделала. Затем женщине позвонил «следователь ФСБ» с сообщением, что она передала свои данные мошенникам и теперь на нее оформлен кредит. Для решения этой проблемы нужно погасить займ, передав наличные курьеру. Потерпевшая выполнила все условия, подъехавшему к ней неизвестному молодому человеку она отдала 350 тысяч рублей.