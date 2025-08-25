В Перми задержали предполагаемого курьера мошенников

В дежурную часть полиции в Орджоникидзевском районе Перми поступило заявление от местной жительницы 1947 года рождения о том, что в отношении нее совершено мошенничество, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
На домашний телефон пермячке позвонил неизвестный, представился оператором сотовой компании и предложил сменить тариф. Для этого незнакомец попросил продиктовать номер СНИЛС, что пенсионерка и сделала. Затем женщине позвонил «следователь ФСБ» с сообщением, что она передала свои данные мошенникам и теперь на нее оформлен кредит. Для решения этой проблемы нужно погасить займ, передав наличные курьеру. Потерпевшая выполнила все условия, подъехавшему к ней неизвестному молодому человеку она отдала 350 тысяч рублей.
Полицейские установили и задержали предполагаемого курьера. Это ранее не судимый пермяк 18 лет. Он объяснил, что нашел такую «работу» в интернете. В его обязанности входило забирать деньги по адресам, которые называл наниматель, и переводить на указанные последним криптокошельки, оставляя себе процент от получаемой суммы.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемого поместили под домашний арест.
Оперативники установили причастность фигуранта еще к восьми аналогичным эпизодам, произошедшим в Перми, Пермском муниципальном округе и Добрянском городском округе. Сейчас правоохранители проводят дополнительные мероприятия, нацеленные на установление и задержание всех соучастников преступления.