Адвокат Кузьминова объяснила, как повысить алименты на ребенка

В соответствии со статьей 86 Семейного кодекса России, допрасходы могут включать оплату аренды жилья, медобслуживание, занятия в спортивных секциях и образовательные услуги. Для этого нужно обратиться ко второму родителю с письменным предложением о разделе расходов, в случае отказа необходимо подать иск в районный суд.