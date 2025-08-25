Восемь рейсов на прилет и один на вылет задерживаются в Новосибирске

Задержки составляют от 5 минут до 2 часов 15 минут.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, 25 августа наблюдаются задержки прибытия у восьми авиарейсов. Помимо этого, отправление одного рейса из Новосибирска также отложено.
C отставанием от графика прибудут в Новосибирск самолеты, направляющиеся из Якутска, Пекина, Братска, Талакана, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и два рейса из Владивостока. Время задержки варьируется от 5 минут до 2 часов 15 минут.
Что касается отправлений, то задержка касается только одного рейса, следующего в Анталью. Изначально планировалось, что он вылетит в 04:20, однако новое время вылета назначено на 20:40. Таким образом, рейс задерживается на 16 часов 20 минут.