Когда татарстанцев не могут временно лишить водительских прав

Отдельным татарстанцам могут приостановить действие водительского удостоверения. Такое возможно, например, при неоплате алиментов, неуплате административных штрафов и по иным причинам.

Источник: ИА Татар-информ

В каких случаях не могут ввести подобное ограничение — в материале «Татар-информа».

В каких случаях не могут временно лишить права управлять транспортным средством.

— такая мера лишает автовладельца основного источника заработка;

— эксплуатация автомобиля считается единственным средством обеспечения жизнедеятельности автолюбителя и членов его семьи в связи с тем, что они живут в местности с ограниченной доступностью транспорта;

— человек водит машину в связи с наличием инвалидности у себя или находящегося у него на иждивении;

— сумма всех задолженностей не превышает сумму 10 тысяч рублей;

— Имеющему долговые обязательства предоставили отсрочку или рассрочку.