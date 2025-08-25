Траур в башкирском селе: 25-летний парень погиб вдали от дома

Сегодня, 25 августа, в Белорецком районе Башкирии пройдет церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Ярославом Станкевичем. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Ярослав Николаевич родился в 2000 году в селе Узян. После девятого класса местной школы отучился на автомеханика в Магнитогорском технологическом колледже имени Виталия Омельченко. «Срочку» проходил в Чите в качестве механика многоканальных радиоприемных станций. После армии вернулся в родное село, работал шофером КамАЗа на пилораме.
В минувшем марте молодой человек подписал контракт с российским Министерством обороны и отправился добровольцем в зону СВО. К сожалению, во время боя он получил ранение, несовместимое с жизнью.
— Жизнерадостный, доброжелательный, отзывчивый, с большим уважением он относился к родственникам и друзьям. С детства много трудился. Любил технику. В любой компании с первых минут находил общий язык не только со сверстниками, но и с людьми старшего поколения. Для семьи всегда был опорой, — рассказали в администрация Белорецкого района.
Прощание с Ярославом Станкевичем пройдет сегодня с 12:30 возле дома культуры села Узян. Траурный митинг начнется в 13:00.
