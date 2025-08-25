Траур в башкирском селе: 25-летний парень погиб вдали от дома

— Жизнерадостный, доброжелательный, отзывчивый, с большим уважением он относился к родственникам и друзьям. С детства много трудился. Любил технику. В любой компании с первых минут находил общий язык не только со сверстниками, но и с людьми старшего поколения. Для семьи всегда был опорой, — рассказали в администрация Белорецкого района.