В Красноярск прибывает уникальный «Поезд Победы» с иммерсивной выставкой о Великой Отечественной войне

Посещение выставки бесплатное, по предварительной регистрации на официальном сайте поездпобеды.рф. Регистрация уже открыла — она стартовала за 24 часа до начала работы экспозиции в Красноярске. Рекомендуемый возраст посетителей — от 12 лет, дети с 6 лет допускаются только в сопровождении взрослых.