В Красноярск прибывает уникальный «Поезд Победы» с иммерсивной выставкой о Великой Отечественной войне

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
Легендарный «Поезд Победы» — первая в мире передвижная мультимедийная выставка, размещенная в составе движущегося поезда, — прибывает в Красноярск сегодня, 25 августа. Проект предлагает жителям и гостям города уникальную возможность погрузиться в историю Великой Отечественной войны с помощью современных технологий.
Экспозиция включает 10 тематических вагонов, каждый из которых посвящен ключевым событиям военных лет. С помощью 3D-панорам, реалистичных скульптур, дополненной реальности и объемного звука создается эффект полного погружения в историю — от трагических дней начала войны до триумфа Победы.
Для создания экспозиции использовано более 50 видеопроекторов и 140 мультимедийных поверхностей. Особое внимание уделено новому вагону, посвященному историческим судам над нацистскими преступниками — Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам.
Посещение выставки бесплатное, по предварительной регистрации на официальном сайте поездпобеды.рф. Регистрация уже открыла — она стартовала за 24 часа до начала работы экспозиции в Красноярске. Рекомендуемый возраст посетителей — от 12 лет, дети с 6 лет допускаются только в сопровождении взрослых.
Для тех, кто не сможет посетить выставку лично, на сайте доступен виртуальный 3D-тур по всем вагонам поезда.
Проект «Поезд Победы» был создан в 2020 году к 75-летию Победы и с тех пор продолжает путешествие по городам России, сохраняя историческую память о подвиге советского народа.