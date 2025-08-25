«Воронины» — тогда и сейчас: как изменились любимые герои сериала, который вышел 16 лет назад

Маше Ильюхиной исполняется шесть лет — и теперь она проживает жизнь за какую-то другую девочку, Машу Воронину. А потом снимается в «Бомбиле», «Мамочках» и «Деффчонках» параллельно с соревнованиями по художественной гимнастике. Теперь рождённой в 2003 году девушке уже 21 год. Она уже не Маша, а Мария Сергеевна. В 2017-м, впрочем, к ней уже можно было обращаться по имени-отчеству: Мария получила тогда национальную детскую премию «Главная актриса». Сейчас у Марии Сергеевны есть свои заботы: она воспитывает двухлетнюю дочь.