«Аэрофлот» отменил 24 рейса из-за ограничений воздушного пространства

24 авиарейса были отменены из-за ограничений в работе российских аэропортов в воскресенье 24 августа. Об этом информирует пресс-служба компании «Аэрофлот».
«По состоянию на 22:00 мск 24 августа авиакомпанией выполнено 270 рейсов. В связи с введением ограничений воздушного пространства отменено 24 рейса», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Сообщается, что часть пассажиров улетела последующими рейсами или выбрала для вылета другие дни. Некоторым осуществляется возврат денежных средств. Также сообщается, что все пассажиры задержанных рейсов получают бутилированную воду.
«Ведётся полное и оперативное информирование об изменениях в расписании через SMS и e-mail-рассылки», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Росавиация ограничила работу аэропорта Пулково в ночь на воскресенье 24 августа.
В то же время компания «Аэрофлот» сообщила о корректировке расписания прилетов и вылетов авиарейсов в связи с ранее введенными ограничениями на использование воздушного пространства в некоторых российских аэропортах.