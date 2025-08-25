Летний отдых в Иркутске и на Байкале остается популярным у российских туристов. Как сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач, путешественники едут туда, где можно увидеть красоту природы и исторические объекты.
— Недавно была на Байкале и видела, что люди едут туда, туристам очень интересно, — уточнила Татьяна Лобач.
Помимо азиатских регионов, отдыхающие также посещают Дальний Восток и Северный Кавказ.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что областной центр попал в топ-10 популярных российских городов у иностранных туристов. Показатели роста бронирований отелей и квартир составляет 35%.