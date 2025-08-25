Летний отдых в Иркутске и на Байкале остается популярным у российских туристов. Как сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач, путешественники едут туда, где можно увидеть красоту природы и исторические объекты.