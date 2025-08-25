В Омске зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе после жалоб горожан

Передвижная эколаборатория выявила слишком высокий уровень содержания вредных веществ в воздухе Омска. Поводом для проверки стали жалобы местных жителей в ночное время. Об этом рассказали 25 августа в минприроды.
На проспекте Мира зафиксировали превышение ПДК сероводорода в 1,12 раза и оксида углерода в 1,28 раза. В связи с неблагоприятными метеоусловиями в городе с 20:00 24 августа до 08:00 25 августа действовал режим первой степени опасности, обязывающий предприятия снизить выбросы на 15−20%.
По данным национального экологического рейтинга, Омская область по итогам весны 2025 года заняла 78-е место из 83 возможных. Регион продолжает оставаться в десятке наиболее проблемных субъектов по экологической обстановке.