В Омске зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе после жалоб горожан

На проспекте Мира зафиксировали превышение ПДК сероводорода в 1,12 раза и оксида углерода в 1,28 раза. В связи с неблагоприятными метеоусловиями в городе с 20:00 24 августа до 08:00 25 августа действовал режим первой степени опасности, обязывающий предприятия снизить выбросы на 15−20%.