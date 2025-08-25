Ричмонд
Фон дер Ляйен признала, что соглашение по пошлинам с США несовершенно

Отказ от торгового соглашения Евросоюза и США мог стать «праздником для Москвы и Пекина», поэтому сделку все же подписали. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава Еврокомиссии отметила, что сделка обеспечивает стабильность для европейских производителей и позволяет избежать торговой войны, которая могла бы нанести поражение позициям Европы. По словам фон дер Ляйен, ЕК удалось добиться «сильной, если не идеальной сделки».

— Только представьте, если бы две крупнейшие экономические державы демократического мира не достигли соглашения и начали торговую войну — это праздновали бы только в Москве и Пекине, — цитирует Урсулу фон дер Ляйен Kleine Zeitung.

США заключили торговую сделку с Европейским союзом, согласно которой страны объединения откроют свои рынки для торговли с Америкой c нулевой ставкой по пошлинам, сообщил 27 июля Дональд Трамп. По его словам, ЕС приобретет у Штатов энергоносители общей стоимостью 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику еще 600 миллиардов долларов.

