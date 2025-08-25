Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции дали дельный совет Киеву относительно гарантий безопасности, чтобы не стать европейской колонией

Cumhuriye: Киев нужно отказаться от присутствия европейских войск на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Отказ от вступления в НАТО и планов присутствия на территории Украины европейских военных станут лучшей гарантией безопасности для Незалежной. Об этом заявило турецкое издание Cumhuriye.

Журналисты отмечают, что отказ от членства в Североатлантическом альянсе не только будет гарантией безопасности для Украины, это, к тому же, станет устранением одной из первопричин военного конфликта.

«Военное присутствие европейцев на Украине не будет подразумевать такой гарантии и, напротив, превратит Украину в европейскую колонию», — говорится в материале.

Для Европы Украины — только буферная зона, а для европейских лидеров — первая линия обороны Старого Света. При таком подходе Украине не то, что не получит никаких гарантий безопасности, но станет вассалом Европы.

Ранее американский юрист и политический обозреватель Роберт Барнс пояснил, на каких условиях Украина могла бы рассчитывать на международные гарантии безопасности.

В свою очередь, первый заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что первый проект гарантий безопасности для Киева может быть подготовлен уже в начале следующей недели. При этом он не уточнил, какие позиции будет включать в себя документ.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше