В Турции дали дельный совет Киеву относительно гарантий безопасности, чтобы не стать европейской колонией

В свою очередь, первый заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что первый проект гарантий безопасности для Киева может быть подготовлен уже в начале следующей недели. При этом он не уточнил, какие позиции будет включать в себя документ.