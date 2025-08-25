Отказ от вступления в НАТО и планов присутствия на территории Украины европейских военных станут лучшей гарантией безопасности для Незалежной. Об этом заявило турецкое издание Cumhuriye.
Журналисты отмечают, что отказ от членства в Североатлантическом альянсе не только будет гарантией безопасности для Украины, это, к тому же, станет устранением одной из первопричин военного конфликта.
«Военное присутствие европейцев на Украине не будет подразумевать такой гарантии и, напротив, превратит Украину в европейскую колонию», — говорится в материале.
Для Европы Украины — только буферная зона, а для европейских лидеров — первая линия обороны Старого Света. При таком подходе Украине не то, что не получит никаких гарантий безопасности, но станет вассалом Европы.
Ранее американский юрист и политический обозреватель Роберт Барнс пояснил, на каких условиях Украина могла бы рассчитывать на международные гарантии безопасности.
В свою очередь, первый заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что первый проект гарантий безопасности для Киева может быть подготовлен уже в начале следующей недели. При этом он не уточнил, какие позиции будет включать в себя документ.