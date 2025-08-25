Ученый Вахонеев: жители «Крымской Атлантиды» 2 тыс. лет назад чинили сосуды ракушками

«Из интересных находок этого сезона — свинцовые скобы для ремонта керамических сосудов. Сам по себе этот способ применяли жители всего античного мира, особенно небогатые люди: если раскалывался или трескался сосуд, то рядом с трещиной просверливали небольшие отверстия и тут же скрепляли их свинцовыми скобами. Но в Акре мы нашли необычные приспособления, которые имели не только утилитарное, но и эстетическое назначение — на этом объекте такие найдены в первые, и в целом аналогов мы пока не нашли», — сказал Вахонеев.