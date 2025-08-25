Ричмонд
Будет очень жарко, но недолго: в Челябинской области на этой неделе резко изменится погода

В Челябинской области 25 августа температура подскочит до +31 градуса.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 25 августа, в Челябинской области будет жарко. По прогнозу, температура воздуха поднимется до +26, +31 градуса.

При этом ветер будет дуть с порывами до 14 метров в секунду. В горных районах могут пройти небольшие дожди и даже грозы.

Жара не задержится надолго. Уже 26 августа небо затянут облака, местами пойдут дожди, а температура воздуха не поднимется выше +26 градусов.

Затем с каждым днем будет становиться все прохладней. Небо останется пасмурным, а к субботе 30 августа днем уже будет не теплее +16 градусов.