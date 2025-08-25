В Омской области водителя большегруза осудили за смертельное ДТП

Муромцевский райсуд вынес приговор 60-летнему жителю Омска. Мужчину признали виновным в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом рассказали 25 августа в облпрокуратуре.
25 февраля 2025 года фигурант управлял грузовиком SITRAKC7H по заснеженной трассе «Омск-Муромцево-Седельниково» в составе автоколонны. На повороте прицеп автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским микроавтобусом «Газель», перевозившим девятерых человек.
В результате аварии 19-летний пассажир маршрутки скончался от полученных травм. Его 41-летний родственник получил тяжкий вред здоровью. Водитель большегруза полностью признал вину и возместил моральный вред потерпевшим.
Суд назначил шоферу наказание в виде трех лет принудительных работ с лишением права управлять транспортными средствами на срок два года шесть месяцев. Приговор еще не вступил в силу.
