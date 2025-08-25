Ричмонд
В Омской области водителя большегруза осудили за смертельное ДТП

Виновнику аварии, в которой погиб пассажир, присудили три года принудительных работ.

Источник: Комсомольская правда

Муромцевский райсуд вынес приговор 60-летнему жителю Омска. Мужчину признали виновным в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом рассказали 25 августа в облпрокуратуре.

25 февраля 2025 года фигурант управлял грузовиком SITRAKC7H по заснеженной трассе «Омск-Муромцево-Седельниково» в составе автоколонны. На повороте прицеп автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским микроавтобусом «Газель», перевозившим девятерых человек.

В результате аварии 19-летний пассажир маршрутки скончался от полученных травм. Его 41-летний родственник получил тяжкий вред здоровью. Водитель большегруза полностью признал вину и возместил моральный вред потерпевшим.

Суд назначил шоферу наказание в виде трех лет принудительных работ с лишением права управлять транспортными средствами на срок два года шесть месяцев. Приговор еще не вступил в силу.

Ранее «КП Омск» рассказала о загрязнении воздуха в Советском округе.