В Новосибирской области 2,6 млрд рублей получили аферисты по ОСАГО

По данным Центробанка, Новосибирская область сохраняет лидирующие позиции в рейтинге регионов с высоким уровнем страхового мошенничества в сфере ОСАГО. Оценка совокупного риска по данному виду нарушений увеличилась на 1,5 пункта, достигнув 6,5 баллов в период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года. Средний размер страховой компенсации вырос на 24,9%, поднявшись с 124,5 тысяч до 155,5 тысяч рублей. Этот показатель превышает общероссийский уровень на 49%.