В Новосибирской области 2,6 млрд рублей получили аферисты по ОСАГО

За период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025-го суммарный риск вырос на 1,5 балла, до 6,5 балла.
По данным Центробанка, Новосибирская область сохраняет лидирующие позиции в рейтинге регионов с высоким уровнем страхового мошенничества в сфере ОСАГО. Оценка совокупного риска по данному виду нарушений увеличилась на 1,5 пункта, достигнув 6,5 баллов в период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года. Средний размер страховой компенсации вырос на 24,9%, поднявшись с 124,5 тысяч до 155,5 тысяч рублей. Этот показатель превышает общероссийский уровень на 49%.
Анализ показывает, что за год в Новосибирской области было зарегистрировано 8,6 тысяч страховых случаев с признаками мошенничества, когда в ДТП фигурировали одни и те же транспортные средства или лица. Общая сумма выплат по таким эпизодам составила 2,6 миллиарда рублей.
Согласно мониторингу региональных рисков недобросовестных практик в ОСАГО, доля выплат по сомнительным убыткам достигла 33,4% от общего объема страховых выплат по ОСАГО. Это в 4,2 раза превышает среднероссийский показатель.
В среднем, мошенники получали около 306 тысяч рублей, что вдвое больше стандартной страховой компенсации в Новосибирской области, которая и без того входит в число регионов с наиболее значительными выплатами в стране.