Певец из Казахстана Alex Lim стал победителем конкурса «Новая волна»

Серебряным призером стал российский фолк-проект «Оберег». Бронзовые награды разделили между собой российские артисты Jummy и казахстанский исполнитель Yernazar. Особого внимания удостоился Теймур Ганифаев из Азербайджана, получивший приз зрительских симпатий. Голосование за этого номинанта проходило параллельно с основным конкурсом.