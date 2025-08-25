Певец из Казахстана Alex Lim стал победителем конкурса «Новая волна»

Стал известен победитель международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна». Главный приз конкурса, который состоялся в Казани, достался представителю Казахстана — исполнителю Alex Lim.
Серебряным призером стал российский фолк-проект «Оберег». Бронзовые награды разделили между собой российские артисты Jummy и казахстанский исполнитель Yernazar. Особого внимания удостоился Теймур Ганифаев из Азербайджана, получивший приз зрительских симпатий. Голосование за этого номинанта проходило параллельно с основным конкурсом.
Общий призовой фонд конкурса составил 100 тысяч долларов США. В финальном этапе конкурса приняли участие 13 талантливых музыкантов из шести стран. На протяжении трех конкурсных дней участники представляли на суд звездного жюри как собственные композиции, так и кавер-версии известных песен.