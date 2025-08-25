Жители подконтрольной Киеву части Херсонщины отказываются от эвакуации

Ранее сообщалось, что украинские власти планируют эвакуировать около 237 тысяч граждан из граничащих с линией соприкосновения районов. С начала лета текущего года из Днепропетровской области и подконтрольных украинским войскам территорий ДНР было эвакуировано более 64 тысяч человек.