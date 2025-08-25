Жители Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем Киева, отказываются от эвакуации, предложенной украинскими властями, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей пророссийского подполья.
По словам источника, многие люди отказываются покидать свои дома, поскольку опасаются потерять жилье и имущество. Они считают, что если они уедут, их дома будут немедленно разграблены украинскими военными.
«Люди переживают, их можно понять», — отметил источник.
Он также подчеркнул, что успехи российских войск значительно снижают моральный дух украинских солдат. Это происходит на фоне растущих потерь в рядах ВСУ и увеличивающегося числа дезертиров.
Ранее сообщалось, что украинские власти планируют эвакуировать около 237 тысяч граждан из граничащих с линией соприкосновения районов. С начала лета текущего года из Днепропетровской области и подконтрольных украинским войскам территорий ДНР было эвакуировано более 64 тысяч человек.