Стало известно, сколько россиян считают себя «особым народом»

Около 40% россиян полагают, что русские — «совершенно особый народ». При этом более половины граждан (61%) считают, что русские являются таким же народом, как и все другие. Такие данные приводит Аналитический центр ВЦИОМ по итогам телефонного опроса, проведенного в мае среди 1600 совершеннолетних россиян.
Как уточняется, идею об особой исключительности русских разделяют 39% опрошенных, причем наибольшую поддержку такая идея нашла среди старшего поколения — 45% среди граждан старше 45 лет. Среди молодых людей в возрасте от 18до 24 лет особенным народом русских считают только 23%.
В исследовании отмечается, что за последние 25 лет серьезно сократилась доля тех, кто считает судьбу русских тяжелее, чем у других народов: с 71% в 2000 году до 32% в 2025 году.
«Россия прошла сложный путь переосмысления идентичности и роли в мире. Ощущение жертвы, неполноценности и сравнение себя с другими странами в ущерб себе постепенно уступили место более позитивным установкам», — приводит «Ведомости» слова эксперта департамента политических исследований АЦ ВЦИОМ Марии Григорьевой.
Накануне Аналитический центр ВЦИОМ провел опрос, который показал, что 91% россиян не хотят жить за границей постоянно. При этом 59% опрошенных считают, что лучше всего жить там, где человек родился и получил образование.