Что происходит в Пулково: рейсы всё ещё задерживаются, люди спят на картонках

«У них тут чехарда. На стойке регистрации (за минуту до начала посадки моего рейса SU6003 в Москву) сказали, что гейт будет 11, потому что он изменился. А в чистой зоне везде на табло 8 и у гейта толпа на наш рейс. При этом сотрудников аэропорта тут нет. Хотя, судя по табло, посадка началась. На гейте тоже не знают, какой в итоге будет гейт», — добавляет Виктория.