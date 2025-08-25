Ричмонд
Что происходит в Пулково: рейсы всё ещё задерживаются, люди спят на картонках

В петербургском аэропорту Пулково самолеты прибывают и отправляются, при этом, по данным онлайн-табло на утро 25 августа, задержанными на вылет остаются более 30 рейсов. Для многих рейсов, направляющихся в Петербург, время прибытия также перенесено.

Источник: Фонтанка.ру

«В Пулково достаточно свободно. Но многие рейсы с вечера и ночи еще задерживаются. На ковриках в зале регистрации продолжают спать люди», — рассказывает читательница «Фонтанки» Виктория.

«У них тут чехарда. На стойке регистрации (за минуту до начала посадки моего рейса SU6003 в Москву) сказали, что гейт будет 11, потому что он изменился. А в чистой зоне везде на табло 8 и у гейта толпа на наш рейс. При этом сотрудников аэропорта тут нет. Хотя, судя по табло, посадка началась. На гейте тоже не знают, какой в итоге будет гейт», — добавляет Виктория.

В ночь на 24 августа Росавиация объявила о временном прекращении приема и выпуска самолетов в Пулково. В субботу дроны атаковали Ленобласть и Петербург, в воскресенье БПЛА сбили над Кингисеппским районом. За это время, как рассказали в воздушной гавани, было задержано около 80 рейсов, 90 отменено. В 11 часов 24 августа Пулково возобновил работу. «Фонтанка» подробно писала о проблемах с авиасообщением в субботу и в воскресенье.

