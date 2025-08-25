Прививка от гриппа не защитит от нового штамма коронавируса

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора вакцины против гриппа содержат штаммы, которые будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне, и формируют иммунный ответ именно против них. Коронавирусы же относятся к другой группе вирусов и имеют иную структуру, поэтому иммунитет, выработанный после прививки от гриппа, не дает специфической защиты от заражения коронавирусом или от его вариантов.