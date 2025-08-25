Проект реставрации старейшего уфимского дома Демидовых прошел экспертизу

Прошел согласование план реставрации дома Демидовых, возведенного еще в 1770 году. Проект, предполагающий не только восстановление, но и адаптацию строения для дальнейшего использования, одобрен в рамках государственной историко-культурной экспертизы.
Особняк находится на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Октябрьской революции. В настоящее время он пустует и не используется.
Специалисты компании «Альбит» предложили выполнить комплекс работ: очистку фасадов, ремонт и воссоздание декоративных элементов с их последующей окраской. Планируется замена кровли на фальцевую металлическую, восстановление или установка новых окон и дверей. Также в здании обновят инженерные коммуникации, смонтируют монолитные перекрытия, систему водоотвода и гидроизоляцию. Для удобства современной эксплуатации выполняется перепланировка внутренних помещений, при этом все ценные исторические особенности здания останутся неизменными.
Особняк был построен Евдокимом Демидовым — внуком известного заводчика Никиты Демидова. Возвышение династии началось в конце XVII века с Никиты Демидовича Антуфьева, чье отчество впоследствии стало фамилией для одной из богатейших семей империи. Демидовы активно развивали промышленность: возводили заводы, плотины, усадьбы, мельницы и мосты. Уфимский дом был частью крупной усадьбы, включавшей амбары для хранения железа и готовой продукции, лабазы, жилые помещения для служащих, а также разнообразные склады.
По некоторым данным, именно здесь в ноябре 1774 года на пять дней остановился легендарный полководец Суворов. Существует предположение, что визит его был тайным — такую версию породили особенности приезда военачальника, который предпочел инспектировать местный гарнизон вместо участия в официальных мероприятиях.
