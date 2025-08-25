Проект реставрации старейшего уфимского дома Демидовых прошел экспертизу

Специалисты компании «Альбит» предложили выполнить комплекс работ: очистку фасадов, ремонт и воссоздание декоративных элементов с их последующей окраской. Планируется замена кровли на фальцевую металлическую, восстановление или установка новых окон и дверей. Также в здании обновят инженерные коммуникации, смонтируют монолитные перекрытия, систему водоотвода и гидроизоляцию. Для удобства современной эксплуатации выполняется перепланировка внутренних помещений, при этом все ценные исторические особенности здания останутся неизменными.