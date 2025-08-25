В Красноярском крае рабочий похитил 165 тысяч рублей с найденной банковской карты

Потерпевший 56-летний мужчина рассказал правоохранителям, что в 2018 году сменил банк для получения зарплаты, но старой картой не пользовался. После истечения срока ее действия он получил новую карту, а старую оставил при переезде из аварийного дома, ошибочно полагая, что она заблокирована.