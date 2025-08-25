В Красноярском крае рабочий похитил 165 тысяч рублей с найденной банковской карты

Полиция Иланского района раскрыла кражу денежных средств с банковской карты, которую владелец считал недействительной. Как сообщает ГУ МВД по краю, 31-летний местный житель похитил 165 тысяч рублей с карты, найденной при демонтаже аварийного дома.
Потерпевший 56-летний мужчина рассказал правоохранителям, что в 2018 году сменил банк для получения зарплаты, но старой картой не пользовался. После истечения срока ее действия он получил новую карту, а старую оставил при переезде из аварийного дома, ошибочно полагая, что она заблокирована.
Подозреваемый, занимавшийся демонтажными работами, обнаружил конверт с картой и PIN-кодом. Проверив карту в банкомате, он обнаружил на счете крупную сумму и смог снять 165 тысяч рублей прежде чем система безопасности банка заблокировала операции.
Все похищенные средства были изъяты у злоумышленника и возвращены законному владельцу. Установлено, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Правоохранители напоминают гражданам о необходимости уничтожения старых банковских карт и сохранения конфиденциальности PIN-кодов.