NHK: японские компании внедряют ИИ для снижения издержек от пошлин США

Напомним, в начале июля президент США Дональд Трамп подписал документы о введении новых торговых пошлин против товаров из 14 стран, включая Японию и Южную Корею. 23 июля глава Белого дома объявил о заключении масштабного торгового соглашения с японскими властями, которое он назвал, возможно, крупнейшим в истории. В рамках документа Япония обязалась вложить $550 млрд в американскую экономику, выплачивая Вашингтону пошлины в размере 15 процентов.