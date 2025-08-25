NHK: японские компании внедряют ИИ для снижения издержек от пошлин США

Японские компании внедряют искусственный интеллект (ИИ) для поиска поставщиков с целью снижения издержек от американских импортных пошлин, сообщил телеканал NHK.
Одной из таких организаций стала Fujitsu, которая разработала специальное программное обеспечение на основе ИИ. Система, созданная компанией, собирает данные о поставщиках по всему миру, в том числе о размере тарифных ставок и надежности контрагентов.
Искусственный интеллект, анализируя полученную информацию, выбирает оптимальных поставщиков и предлагает маршруты для доставки их продукции. Аналогичную программу создала корпорация Toshiba. Её продукт в автоматическом режиме показывает затраты при закупке товаров с учётом пошлин в разных странах.
Напомним, в начале июля президент США Дональд Трамп подписал документы о введении новых торговых пошлин против товаров из 14 стран, включая Японию и Южную Корею. 23 июля глава Белого дома объявил о заключении масштабного торгового соглашения с японскими властями, которое он назвал, возможно, крупнейшим в истории. В рамках документа Япония обязалась вложить $550 млрд в американскую экономику, выплачивая Вашингтону пошлины в размере 15 процентов.