NHK: японские компании внедряют ИИ для снижения издержек от пошлин США

ИИ выбирает оптимальных поставщиков и предлагает компаниям маршруты для доставки товаров.

Источник: Аргументы и факты

Японские компании внедряют искусственный интеллект (ИИ) для поиска поставщиков с целью снижения издержек от американских импортных пошлин, сообщил телеканал NHK.

Одной из таких организаций стала Fujitsu, которая разработала специальное программное обеспечение на основе ИИ. Система, созданная компанией, собирает данные о поставщиках по всему миру, в том числе о размере тарифных ставок и надежности контрагентов.

Искусственный интеллект, анализируя полученную информацию, выбирает оптимальных поставщиков и предлагает маршруты для доставки их продукции. Аналогичную программу создала корпорация Toshiba. Её продукт в автоматическом режиме показывает затраты при закупке товаров с учётом пошлин в разных странах.

Напомним, в начале июля президент США Дональд Трамп подписал документы о введении новых торговых пошлин против товаров из 14 стран, включая Японию и Южную Корею. 23 июля глава Белого дома объявил о заключении масштабного торгового соглашения с японскими властями, которое он назвал, возможно, крупнейшим в истории. В рамках документа Япония обязалась вложить $550 млрд в американскую экономику, выплачивая Вашингтону пошлины в размере 15 процентов.

