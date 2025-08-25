Культурно-досуговый комплекс построят в Филимонковском районе

«Победитель аукциона арендовал у города участок площадью 0,23 га для строительства культурно-досугового объекта в Филимонковском районе. Комплекс появится по адресу: пос. Птичное, ул. Лесная, земельный участок № 3. В здании площадью 2,3 тыс. кв. м можно будет разместить точки общепита, места для занятий спортом, а также площадки для проведения развлекательных мероприятий. Строительство комплекса позволит создать рабочие места и предоставить жителям района новые возможности для проведения досуга», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Екатерины Соловьевой.