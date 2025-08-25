Культурно-досуговый комплекс построят в Филимонковском районе

«Победитель аукциона арендовал у города участок площадью 0,23 га для строительства культурно-досугового объекта в Филимонковском районе. Комплекс появится по адресу: пос. Птичное, ул. Лесная, земельный участок № 3. В здании площадью 2,3 тыс. кв. м можно будет разместить точки общепита, места для занятий спортом, а также площадки для проведения развлекательных мероприятий. Строительство комплекса позволит создать рабочие места и предоставить жителям района новые возможности для проведения досуга», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Екатерины Соловьевой.
Договор аренды земельного участка будет действовать четыре года и 10 месяцев. За это время инвестору необходимо возвести здание комплекса и ввести его в эксплуатацию. Площадь для размещения культурно-досуговых площадок в здании должна составлять не менее 920 кв. м.
«На открытый аукцион по аренде объекта в Филимонковском районе, который состоялся 17 апреля, подали заявки 11 инвесторов. По итогам торгов победил участник с предложением по ставке годовой арендной платы в размере 7 млн руб.», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова.
Узнать информацию о выставляемых на торги земельных участках, правилах проведения аукционов и изучить лотовую документацию можно в разделе «Торги Москвы» на инвестиционном портале столицы. Все договоры с победителями заключают в электронной форме через личный кабинет покупателя.
Развитие электронных сервисов для предпринимателей реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.