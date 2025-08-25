Иноагент Земфира забыла заплатить за коммуналку

Земфира попала в реестр иноагентов в начале 2023 года. Поводом для ее включения в «черный» список послужили ее поддержка Украины, концерты в недружественных странах и высказывания против специальной военной операции. Также она, по данным Минюста РФ, получала иностранное финансирование.