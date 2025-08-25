Иноагент Земфира забыла заплатить за коммуналку

Российская рок-исполнительница Земфира, внесенная Минюстом РФ в реестр иноагентов, погасила долги по коммунальным платежам. В отношении нее судебные приставы прекратили исполнительное производство, передает ТАСС.
Мировой судья столицы передал материалы в отношении артистки весной этого года. Задолженность по квитанциям за услуги ЖКХ составляли порядка 3 тысяч рублей.
После этого судебные приставы открыли исполнительное производство по взысканию долгов. Согласно официальным документам, сейчас она закрыла вовремя не оплаченные платежи.
Земфира попала в реестр иноагентов в начале 2023 года. Поводом для ее включения в «черный» список послужили ее поддержка Украины, концерты в недружественных странах и высказывания против специальной военной операции. Также она, по данным Минюста РФ, получала иностранное финансирование.
Ранее «МК» писал, что Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов шестерых новых фигурантов.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.