ВЦИОМ: Почти 40 процентов россиян считают себя особым народом

— Исследование проводилось в мае 2025 года. Те, кто отмечал «особенность» русских, чаще всего связывали это с мировоззрением и духовными ценностями (22 процента), душевностью (15 процентов), богатой культурой (12 процентов), православием (12 процентов), патриотизмом (11 процентов) и состраданием (8 процентов), — передают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса.