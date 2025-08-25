Ричмонд
ВЦИОМ: Почти 40 процентов россиян считают себя особым народом

Около 40 процентов россиян считают себя «совершенно особым народом». Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ.

При этом 61 процент респондентов считает, что русские — такой же народ, как и все остальные.

Согласно опросу, большинство высказавшихся об «особой народности» — преимущественно люди в возрасте от 45 до 60 лет и старше. При этом лишь 23 процента участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет считают, что русские — особый народ.

— Исследование проводилось в мае 2025 года. Те, кто отмечал «особенность» русских, чаще всего связывали это с мировоззрением и духовными ценностями (22 процента), душевностью (15 процентов), богатой культурой (12 процентов), православием (12 процентов), патриотизмом (11 процентов) и состраданием (8 процентов), — передают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса.

Ранее ВЦИОМ привел данные, из которых выяснилось, что 64 процента россиян поддержали создание государственного мессенджера Max.

Также аналитический центр провел опрос среди россиян о том, сколько из них хотят, чтобы политика Владимира Ленина похоронили на кладбище. За идею проголосовало 57 процентов граждан.