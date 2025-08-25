Минобразования Беларуси изменило систему пропуска родителей в школы

В документе сказано, что законные представители школьников допускаются в здание в установленное графиком работы учреждения общего среднего образования время и при предъявлении документа, который удостоверяет личность (паспорт, водительское удостоверение и так далее). Кроме того, сторож или сотрудник охраны зарегистрирует родителей школьников в журнале регистрации, где укажет цель посещения.