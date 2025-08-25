Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобразования Беларуси изменило систему пропуска родителей в школы

Минобразования Беларуси озвучило новую систему пропуска родителей в школы с нового учебного года.

Источник: Комсомольская правда

Минобразования Беларуси изменило систему пропуска родителей в школы. Это следует из постановления Министерства образования № 136 от 1 августа 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В документе сказано, что законные представители школьников допускаются в здание в установленное графиком работы учреждения общего среднего образования время и при предъявлении документа, который удостоверяет личность (паспорт, водительское удостоверение и так далее). Кроме того, сторож или сотрудник охраны зарегистрирует родителей школьников в журнале регистрации, где укажет цель посещения.

Ранее Комитет по образованию Мингорисполкома сказал, можно ли использовать смарт-часы в школе.

Тем временем минские школьники будут писать объяснительную, если у них найдут телефон во время уроков, а в повторном случае получат взыскание.

Кстати, Минобразования сказало, какими будут домашние задания по физкультуре для школьников в Беларуси.