Минобразования Беларуси изменило систему пропуска родителей в школы. Это следует из постановления Министерства образования № 136 от 1 августа 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В документе сказано, что законные представители школьников допускаются в здание в установленное графиком работы учреждения общего среднего образования время и при предъявлении документа, который удостоверяет личность (паспорт, водительское удостоверение и так далее). Кроме того, сторож или сотрудник охраны зарегистрирует родителей школьников в журнале регистрации, где укажет цель посещения.
Ранее Комитет по образованию Мингорисполкома сказал, можно ли использовать смарт-часы в школе.
Тем временем минские школьники будут писать объяснительную, если у них найдут телефон во время уроков, а в повторном случае получат взыскание.
Кстати, Минобразования сказало, какими будут домашние задания по физкультуре для школьников в Беларуси.