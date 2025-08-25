Юрист рассказала, как увеличить сумму алиментов помимо установленных законом процентов от дохода

По ее словам, взыскать допсредства можно, если ребенок с получателем алиментов после развода живут в съемном жилье, а плательщик добровольно не дает деньги на аренду жилья, выплачивая минимум алиментов, которые на съем не хватает. Согласно ст. 86 Семейного кодекса РФ это ежемесячная твердая денежная сумма, которую можно индексировать.