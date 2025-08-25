Юрист рассказала, как увеличить сумму алиментов помимо установленных законом процентов от дохода

Кроме установленных законом процентов от доходов на выплату алиментов на ребенка, можно взыскать и дополнительные расходы, в числе которых аренда жилья, лечение или секции. Об этом РИА Новости сообщила адвокат, управляющий партнер юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова.
По ее словам, взыскать допсредства можно, если ребенок с получателем алиментов после развода живут в съемном жилье, а плательщик добровольно не дает деньги на аренду жилья, выплачивая минимум алиментов, которые на съем не хватает. Согласно ст. 86 Семейного кодекса РФ это ежемесячная твердая денежная сумма, которую можно индексировать.
Кроме того, можно взыскать средства на медобслуживание, оплату обучения, спортивные мероприятия, секции. Для этого надо обратиться к второму родителю в письменной форме (возможно в любом мессенджере). В случае получения отказа можно обратиться в суд, чтобы сохранить баланс обязанностей обоих родителей в обеспечении ребенка.
Ранее в Госдуме разработали законопроект, обязывающий родителей-алиментщиков содержать своих детей в возрасте до 23 лет, если те продолжают обучение. Предложение депутатов распространяется исключительно на студентов очной формы обучения.
Кроме того, Верховный суд назвал причины, освобождающие от выплаты алиментов. В числе таких причин — инвалидность, серьезная болезнь или тяжелое материальное положение.