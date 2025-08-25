Ричмонд
Сальдо: ВСУ сожгли 27 машин скорой помощи в Херсонской области

ВСУ охотятся на машины скорой помощи в прифронтовых районах Херсонской области.

Источник: АиФ

ВСУ в прифронтовых районах Херсонской области сожгли половину автомобилей скорой помощи, которые помогают жителям этих территорий, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, всего было 55 карет скорой помощи, под удары ВСУ попали 27 из них, передает ТАСС.

Сальдо добавил, что в настоящее время ожидается поставка новых автомобилей вместо поврежденных. Также рассматривается возможность оснастить кареты дополнительной защитой от БПЛА.

Губернатор отметил, что ВСУ охотятся с помощью БПЛА на все гражданские автомобили в прифронтовых территориях. В частности они пытаются атаковать машины, подвозящие людям воду. Иногда они атакуют мотоциклистов или пешеходов с целью напугать мирных жителей.

Ранее сообщалось, что жители Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем Киева, отказываются от эвакуации.

