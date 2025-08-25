Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 25 августа 2025:
1. Целая сумка продуктов, яйца — 10 леев за десяток: Молдаванка рассказала, что на 10 евро можно купить в России — в Кишиневе и в городах Европы и на половину не хватит.
2. «За гробом моего деда Константина Ивануша шли сорок тысяч немецких рабочих»: В последнем интервью «КП» в Молдове Народная артистка Маргарета Ивануш рассказала самое сокровенное о себе и своей семье.
3. Такого прохладного августа в Молдове давно не было: Ночью — до +9 градусов, днем — никакой изнуряющей жары.
4. В Кишиневе пенсионерка вынуждена продавать с асфальта вещи из дома: «Утром — два яичка, вечером — супчик, а днем ходим сюда копеечку зарабатывать!».
5. Почему в Молдове могут зарабатывать миллиарды только на жителях страны, а не за счет умных решений: Румыния — крупнейший покупатель в мире нефтепродуктов из российской нефти и крупнейший их поставщик в Украину.
