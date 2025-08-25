Вернуть похищенные сбережения жительнице Прикамья помогла прокуратура

Прокуратура Чернушинского района Пермского края провела проверку по обращению местной жительницы, пострадавшей от действий телефонных мошенников.
Пенсионерку ввели в заблуждение по телефону и в переписке в мессенджерах, и она перевела на указанные собеседником реквизиты «безопасного счета» около 20 тыс. рублей. Во время расследования уголовного дела по этому факту установлено, что держателем карты, на которую пожилая женщина перевела деньги, является житель Самарской области.
Прокурор обратился в мировой суд Комсомольского района г. Тольятти с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения с владельца счета. Иск был удовлетворен. Похищенные деньги уже вернулись потерпевшей.