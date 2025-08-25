Вернуть похищенные сбережения жительнице Прикамья помогла прокуратура

Пенсионерку ввели в заблуждение по телефону и в переписке в мессенджерах, и она перевела на указанные собеседником реквизиты «безопасного счета» около 20 тыс. рублей. Во время расследования уголовного дела по этому факту установлено, что держателем карты, на которую пожилая женщина перевела деньги, является житель Самарской области.