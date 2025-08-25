Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Популярный у белорусов мессенджер Telegram запускает аудиостатус

Аудиостатус появится в популярном у белорусов мессенджере Telegram.

Источник: Комсомольская правда

Популярный у белорусов мессенджер Telegram запускает аудиостатус. Об этом сообщил телеканал ОНТ.

Согласно информации, в мессенджере Telegram на данный момент тестируется новая функция. Речь идет про аудиостатус. Она даст возможность пользователям делиться любимыми треками в своей профиле. Новая функция будет доступна после будущих обновлений в мессенджере.

Так, в профиле пользователя будет отображаться плейлист с добавленными в него музыкальными композициями, которые смогут и видеть, и слушать другие участники мессенджера. Чтобы добавить трек, достаточно отправить его в любой чат (или в «Сохраненные сообщения»), а затем нажать на композицию и выбрать опцию «Добавить в профиль». Вместе с тем можно будет импортировать музыку из плейлистов и профилей других пользователей.

Ранее белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в последнюю неделю августа: «Ожидается кратковременный всплеск тепла».

Тем временем белорусская певица Ирина Дорофеева сразила фото в купальнике, рассказав про отдых в жарком Шарм-эль-Шейхе: ездит верхом на верблюде и ест кильку в томатном соусе.

Кроме того, Минобразования Беларуси изменило систему пропуска родителей в школы.