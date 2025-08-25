Популярный у белорусов мессенджер Telegram запускает аудиостатус

Так, в профиле пользователя будет отображаться плейлист с добавленными в него музыкальными композициями, которые смогут и видеть, и слушать другие участники мессенджера. Чтобы добавить трек, достаточно отправить его в любой чат (или в «Сохраненные сообщения»), а затем нажать на композицию и выбрать опцию «Добавить в профиль». Вместе с тем можно будет импортировать музыку из плейлистов и профилей других пользователей.