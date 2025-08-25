85-летнюю женщину насмерть сбил поезд под Новосибирском

Согласно предварительной информации, сегодня, приблизительно в 7 утра по местному времени, недалеко от станции Краснозерское Западно-Сибирской железной дороги, расположенной в Краснозерском районе Новосибирской области, грузовым поездом была смертельно травмирована женщина 1940 года рождения.