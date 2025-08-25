85-летнюю женщину насмерть сбил поезд под Новосибирском

Трагедия развернулась в Краснозерском районе, сибирячка попала под грузовой поезд.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит расследование в связи с гибелью пожилой женщины, получившей смертельные травмы в зоне железнодорожной станции Краснозерское.
Согласно предварительной информации, сегодня, приблизительно в 7 утра по местному времени, недалеко от станции Краснозерское Западно-Сибирской железной дороги, расположенной в Краснозерском районе Новосибирской области, грузовым поездом была смертельно травмирована женщина 1940 года рождения.
Трагедия произошла из-за того, что пешеход пересекала железнодорожные пути по пешеходному переходу непосредственно перед приближающимся поездом.
Омская транспортная прокуратура осуществляет надзорные действия для проверки соблюдения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. В рамках этих мероприятий будут выяснены все обстоятельства и причины, приведшие к данному несчастному случаю.