«Не потянем»: Лепс раскрыл подробности предстоящей свадьбы

Певец Григорий Лепс раскрыл подробности готовящейся свадьбы с его возлюбленной Авророй Кибой.

По словам музыканта, он копит деньги на предстоящую церемонию бракосочетания, назвав ожидающееся мероприятие свадьбой десятилетия. Киба поинтересовалась у певца, почему это не будет свадьбой века, на что он ответил, что до нее не хватает еще «миллионов 300».

— Нет, века — это слишком. Не потянем! Копил целый миллион рублей. Не хватает миллионов триста, — цитирует Лепса Starhit.

В июле стало известно, что возлюбленную Григория Лепса Аврору Кибу экстренно госпитализировали врачи. 19-летняя девушка выложила фотографию из больничной палаты. Киба ранее раскрыла интимные подробности отношений с артистом. Многие пользователи интернета, а также фанаты певца до сих пор не могут поверить, что Киба в свои 19 лет действительно любит 62-летнего исполнителя.

Недавно она также сообщила, что не хочет делать пластические операции сейчас, она ограничит работу над телом регулярным спортом. В будущем Киба планирует сделать операции на груди после родов.