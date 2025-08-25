Вице-консул РФ: около 600 россиян не смогли вылететь из Саньи из-за тайфуна

Около 600 россиян не смогли вылететь из города Санья (Хайнань, Китай) из-за сильного тайфуна, все они размещены в гостиницах и ждут открытия аэропорта, сообщил ТАСС вице-консул генерального консульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь.
«На данный момент в Санье остаются около 600 человек, которые не смогли вылететь за последние сутки. Это рейсы в Уфу, Москву, Новосибирск и Владивосток, которые были задержаны», — сказал дипломат.
Международный аэропорт «Феникс» в Санье все еще закрыт. Генконсульство РФ в Гуанчжоу сообщило, что воздушная гавань готовится к приему рейсов на посадку, но вылеты пока запрещены.
«Обращений от российских граждан по поводу задержки рейсов в генконсульство пока не поступало. Были единичные запросы о действиях во время тайфуна, на которые мы оперативно отвечали и связывались с россиянами, чтобы убедиться в их безопасности», — рассказал Иван Рымарь.
Ранее «Аэрофлот» объявил о корректировке расписания рейсов в Санью на 24−25 августа из-за закрытия аэропорта из-за тайфуна. В городе Санья был введен максимальный красный уровень метеотревоги из-за тайфуна «Кадзики».