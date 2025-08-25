Новосибирский военный вернулся домой после украинского плена

Сейчас сибиряку оказывают всяческую помощь, в том числе моральную поддержку.
Вчера в ходе российско-украинского обмена возвращен на Родину еще один наш земляк. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека Елена Зерняева. всего в этому году — 42 сибиряка вернулись домой.
Спикер отметила, что возвращение каждого бойца — это большая радость и результат кропотливой работы многих людей. Всего в этом году 42 сибиряка вернулись домой. Работа по возвращению остальных продолжается, и власти региона делают все возможное, чтобы ускорить этот процесс. Родственникам и близким вернувшихся оказывается необходимая психологическая и юридическая помощь.
