Новосибирский военный вернулся домой после украинского плена

Спикер отметила, что возвращение каждого бойца — это большая радость и результат кропотливой работы многих людей. Всего в этом году 42 сибиряка вернулись домой. Работа по возвращению остальных продолжается, и власти региона делают все возможное, чтобы ускорить этот процесс. Родственникам и близким вернувшихся оказывается необходимая психологическая и юридическая помощь.