Призером Всероссийского конкурса благоустройства стал Красный Сулин

На всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани были объявлены победители Х юбилейного конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом говорится в телеграм-канале Центра развития городской среды Ростовской области.
Среди лауреатов — город Красный Сулин из Ростовской области, представивший амбициозный проект преобразования общественной территории по улице Центральной.
— Поздравляем команду с заслуженной и долгожданной победой и желаем успешной реализации проекта! — говорится в сообщении.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Ростовчане выбирают территории для благоустройства: уже проголосовали 45 тысяч человек.
Две недели осталось ростовчанам на выбор территорий для благоустройства (подробнее).