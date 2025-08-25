Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Призером Всероссийского конкурса благоустройства стал Красный Сулин

Красный Сулин вошел в число победителей всероссийского конкурса комфортной городской среды.

Источник: Комсомольская правда

На всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани были объявлены победители Х юбилейного конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом говорится в телеграм-канале Центра развития городской среды Ростовской области.

Среди лауреатов — город Красный Сулин из Ростовской области, представивший амбициозный проект преобразования общественной территории по улице Центральной.

— Поздравляем команду с заслуженной и долгожданной победой и желаем успешной реализации проекта! — говорится в сообщении.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Ростовчане выбирают территории для благоустройства: уже проголосовали 45 тысяч человек.

Две недели осталось ростовчанам на выбор территорий для благоустройства (подробнее).