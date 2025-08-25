Reuters: В США обнаружили первый случай заражения личинкой мясной мухи

У жителя американского штата Мэриленд, приехавшего из Гватемалы, обнаружили первый случай заражения личинкой мясной мухи Нового Света. Об этом в понедельник, 25 августа, сообщило агентство Reuters.
Сообщается, что зараженный получил лечение, власти Штата уведомлены о произошедшем. Помимо этого, руководители скотоводческого альянса Beef Alliance и ветеринары в регионе также оповещены о случае заражения.
— Случай поедающего плоть паразита — личинки мясной мухи — выявлен у человека в Мэриленде, который приехал в США из Гватемалы, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Румынии впервые за 13 лет из-за заражения бешенством умер человек. Сообщается, что мужчину укусила бродячая собака. Диагноз подтвердился, пациента ввели в искусственную кому и перевели в инфекционную больницу. Более трех недель он провел без сознания и в итоге скончался.
Роспотребнадзор задействовал на погранпунктах систему по выявлению симптомов лихорадки чикунгунья после вспышки болезни на юге Китая. Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «Вечерней Москве», как защититься от вируса и может ли он добраться до Москвы и Московской области.