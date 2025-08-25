Reuters: В США обнаружили первый случай заражения личинкой мясной мухи

Ранее стало известно, что в Румынии впервые за 13 лет из-за заражения бешенством умер человек. Сообщается, что мужчину укусила бродячая собака. Диагноз подтвердился, пациента ввели в искусственную кому и перевели в инфекционную больницу. Более трех недель он провел без сознания и в итоге скончался.