В Башкирии начали проверку автобусов на безопасность

Сотрудники ГАИ проверяют техническое состояние транспорта и работу водителей.

Источник: Freepik

В Башкирии стартовало профилактическое мероприятие по контролю за безопасностью пассажирских перевозок. Об этом сообщил главный Госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Инспекторы будут уделять внимание техническому состоянию автобусов, исполнению водителями требований дорожной безопасности, а также режиму труда и отдыха.

По данным ведомства, в июле 2025 года в регионе зарегистрировано 75 ДТП с участием автобусов, в которых погибли восемь человек и 106 получили травмы.

Проверки продлятся до 29 августа.