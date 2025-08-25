В Башкирии начали проверку автобусов на безопасность

В Башкирии стартовало профилактическое мероприятие по контролю за безопасностью пассажирских перевозок. Об этом сообщил главный Госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.
Инспекторы будут уделять внимание техническому состоянию автобусов, исполнению водителями требований дорожной безопасности, а также режиму труда и отдыха.
По данным ведомства, в июле 2025 года в регионе зарегистрировано 75 ДТП с участием автобусов, в которых погибли восемь человек и 106 получили травмы.
Проверки продлятся до 29 августа.