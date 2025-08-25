Кировский район Красноярска остаётся без холодной воды на второй день: когда ожидать восстановление?

В Красноярске часть жителей Кировского района сталкивается с отсутствием холодной воды уже вторые сутки. Авария, приведшая к данной ситуации, произошла в воскресенье утром.
По информации диспетчерской службы 005, холодная вода отсутствует на 17 улицах и частично в микрорайоне Торгашино. В список адресов, оставшихся без водоснабжения, входят:
• Улица Алеши Тимошенкова: дома 68, 72, 74, 74а и другие.
• Улица Кутузова: дома 5, 12а, 14, 16 и другие.
• Улица Щорса: дома 3, 7, 9, 10 и другие.
• Улица Павлова: дома 17, 19, 25 и другие.
• И другие адреса в районе.
Как сообщили в компании «КрасКом», причина аварии кроется в повреждении магистрального водопровода на территории металлобазы на улице Затонской. Восстановление водоснабжения затянулось из-за необходимости перемещения складированных металлоизделий собственником базы. Специалисты начали работы по ремонту только после этого.
В ходе вскрытия трубопровода было установлено, что повреждённый железобетонный фрагмент трубы подлежит полной замене. В течение ночи слесари демонтировали два метра повреждённого участка, а сварщики приступили к установке нового стального отрезка.
На данный момент специалисты приваривают специальные раструбы к новому участку трубопровода, после чего стыки будут обработаны герметиком. Ожидается, что холодная вода вернётся в дома после 15:00. Однако это время является ориентировочным и может измениться.
В качестве временной меры для жителей микрорайонов Первомайский и Торгашино организован подвоз питьевой воды тремя автоцистернами. Одна из них обслуживает социальные учреждения, две — жилые дома.
Для получения информации о местонахождении автоцистерн с водой можно обратиться в диспетчерскую службу «КрасКома» по телефону: 211−39−63. График подвоза воды также доступен на сайте 005.