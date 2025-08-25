Праздник Семистрельной иконы Божией Матери: что она означает и как молиться

До революции икона находилась в Иоанно-Богословской церкви, но после 1917 года ее следы потерялись. Сохранились лишь списки. Один из древнейших хранится в Вологде, в Свято-Лазаревской церкви, куда он был перенесен в 1945 году. Сегодня известны также мироточивые списки в Москве (в храме Архангела Михаила) и в подмосковной деревне Бачурино.