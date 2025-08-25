Белоруски Соболенко и Азаренко пробились во второй круг US Open

Для Виктории Азаренко первый круг на открытом чемпионате США оказался более сложным. Ее соперницей оказалась американская теннисистка Хина Иноуэ. Белоруска первый сет выиграла на тай-брейке (7:6 (7:0). Во втором сете Азаренко также была сильнее американки — 6:4. Соперница белорусской теннисистки во втором круге определится позднее.