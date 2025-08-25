Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруски Соболенко и Азаренко пробились во второй круг US Open

Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко стартовали с победы и пробились во второй круг US Open.

Источник: Комсомольская правда

Белоруски Арина Соболенко и Виктория Азаренко пробились во второй круг US Open, который проходит в Нью-Йорке.

Первая ракетка мира Соболенко в первом круге одержала победу над представительницей Швейцарии Ребекой Машаровой. Игра длилась 1 час 22 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу белоруски. В следующем круге Арина Соболенко сыграет с россиянкой Полиной Кудерметовой.

Для Виктории Азаренко первый круг на открытом чемпионате США оказался более сложным. Ее соперницей оказалась американская теннисистка Хина Иноуэ. Белоруска первый сет выиграла на тай-брейке (7:6 (7:0). Во втором сете Азаренко также была сильнее американки — 6:4. Соперница белорусской теннисистки во втором круге определится позднее.

Тем временем мы узнали, что случилось с Ариной Соболенко в Нью-Йорке накануне старта US Open: «Ночь в Центральном парке».

Кстати, белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в последнюю неделю августа: «Ожидается кратковременный всплеск тепла».

А еще белорусская певица Ирина Дорофеева сразила фото в купальнике, рассказав про отдых в жарком Шарм-эль-Шейхе: ездит верхом на верблюде и ест кильку в томатном соусе.