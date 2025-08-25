Белоруски Соболенко и Азаренко пробились во второй круг US Open

Белоруски Арина Соболенко и Виктория Азаренко пробились во второй круг US Open, который проходит в Нью-Йорке.
Первая ракетка мира Соболенко в первом круге одержала победу над представительницей Швейцарии Ребекой Машаровой. Игра длилась 1 час 22 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу белоруски. В следующем круге Арина Соболенко сыграет с россиянкой Полиной Кудерметовой.
Для Виктории Азаренко первый круг на открытом чемпионате США оказался более сложным. Ее соперницей оказалась американская теннисистка Хина Иноуэ. Белоруска первый сет выиграла на тай-брейке (7:6 (7:0). Во втором сете Азаренко также была сильнее американки — 6:4. Соперница белорусской теннисистки во втором круге определится позднее.
