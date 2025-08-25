Ричмонд
Медведи приблизились к дачным участкам под Братском

Сейчас лес проверяется специалистами, чтобы определить маршрут медведя.

В садоводстве «Таёжный ключ» под Братском обнаружили следы медведя. Сначала были замечены сломанные ветки на плодовых деревьях, а потом нашли в ближайшем лесу следы крупного зверя. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД Братска.

Это уже не первый случай — несколько дней назад медвежьи следы видели в другом дачном кооперативе «Чайка». Полиция и охотоведы сегодня проводят совместный обход территории.

Специалисты проверят лес вокруг дачных поселков, чтобы определить маршруты передвижения животных и дать рекомендации местным жителям.

Напомним АиФ-Иркутск уже писали, что в Казачинско-Ленском районе Иркутской области медведь напал на человека. Это произошло в лесном массиве у реки Моголь, где хищник атаковал местного лесоотводчика.