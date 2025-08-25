Медведи приблизились к дачным участкам под Братском

В садоводстве «Таёжный ключ» под Братском обнаружили следы медведя. Сначала были замечены сломанные ветки на плодовых деревьях, а потом нашли в ближайшем лесу следы крупного зверя. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД Братска.