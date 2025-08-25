Трамп заявил, что поддержал бы лишение ABC и NBC лицензий на вещание

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы вариант с лишением американских телеканалов ABC и NBC лицензий на вещание. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
Глава государства обвинил эти СМИ во лжи, предвзятости и продвижении интересов Демократической партии.
«Федеральная комиссия по связи должна отозвать их лицензии. Я бы полностью поддержал это, потому что они настолько предвзяты и лживы, что представляют реальную угрозу для нашей демократии», — подчеркнул Трамп.
По словам президента, ABC и NBC не перечисляют в бюджет лицензионные сборы за использование эфирных частот. Он считает, что речь идёт о миллионах долларов. Глава Белого дома добавил, что телеканалы обязаны выплатить эти средства.
Напомним, в конце марта Дональд Трамп назвал NBC «одним из худших вещателей на телевидении». Он подверг критике передачу Meet the Fake Press, посвященную скандалу с чатом администрации США, в котором высокопоставленные чиновники обсуждали удары по хуситам в Йемене.