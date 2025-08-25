Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что поддержал бы лишение ABC и NBC лицензий на вещание

Глава Белого дома обвинил ABC и NBC во лжи, предвзятости и продвижении интересов Демократической партии.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы вариант с лишением американских телеканалов ABC и NBC лицензий на вещание. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Глава государства обвинил эти СМИ во лжи, предвзятости и продвижении интересов Демократической партии.

«Федеральная комиссия по связи должна отозвать их лицензии. Я бы полностью поддержал это, потому что они настолько предвзяты и лживы, что представляют реальную угрозу для нашей демократии», — подчеркнул Трамп.

По словам президента, ABC и NBC не перечисляют в бюджет лицензионные сборы за использование эфирных частот. Он считает, что речь идёт о миллионах долларов. Глава Белого дома добавил, что телеканалы обязаны выплатить эти средства.

Напомним, в конце марта Дональд Трамп назвал NBC «одним из худших вещателей на телевидении». Он подверг критике передачу Meet the Fake Press, посвященную скандалу с чатом администрации США, в котором высокопоставленные чиновники обсуждали удары по хуситам в Йемене.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше