«Российский теннисист Даниил Медведев сенсационно проиграл французу Бенжамену Бонзи (51-е место в рейтинге ATP) в 1-м круге US Open — 3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6», — передает «Чемпионат.com». Сообщается, что Медведев проиграл два стартовых сета, однако сумел переломить ход матча, выиграв третий сет на тай-брейке и затем взяв четвертый всухую. Тем не менее, в решающей партии российский спортсмен не сумел удержать инициативу.