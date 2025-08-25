Ущерб по делу экс-главы хабаровского Минздрава способен превысить 1 млрд рублей

Следствие продолжает расследование по делу о закупке оборудования в Хабаровском крае.
Сумма ущерба в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-главы министерства здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко может превысить 1 миллиард рублей. Об этом заявили правоохранительные органы, отметив, что сумма увеличилась из-за появления новых фигурантов.
«Ущерб от их действий бюджету государства может превысить один млрд рублей. Следствие продолжает устанавливать причастность других фигурантов к совершению преступлений коррупционной направленности, в том числе по делу назначен большой объем различных экспертиз», — говорится в заявлении, его приводит ТАСС. Отмечается, что количество фигурантов может возрасти.
Все уголовные дела, связанные с коррупционными схемами при закупках медоборудования для Министерства здравоохранения Хабаровского края, города Хабаровска и других российских регионов, объединены в одно производство. Срок предварительного следствия продлен до середины октября 2025 года.
Сам Юрий Бойченко находится под арестом с 22 августа. Тогда чиновники обвиняли в присвоении более 120 миллионов рублей.