Журналист из Новосибирска протестировал отечественный MAX

Отечественный аналог популярным мессенджерам набирает рост аудитории из-за нестабильного соединения у его конкурентов.

На фоне проблем с зарубежными мессенджерами, пользователи активно осваивают отечественные альтернативы. Один из них — MAX, позиционирующийся как безопасный и быстрый сервис. Об этом пишет журналист BFM-Томск.

Первое знакомство:

Интерфейс: Минималистичный, схожий с «ТамТам». Регистрация быстрая, по номеру телефона.

Функционал: Чаты, голосовые и видеозвонки. Скорость регистрации и добавления контактов выросла после проблем с иностранными сервисами.

Плюсы:

Быстрые звонки.

Простой интерфейс.

Гибкие чаты (группы, папки).

Стабильная работа.

Минусы:

Отсутствие аналога Telegram-каналов (критично для блогеров и СМИ).

Ограниченный набор стикеров.

Недостаток продвинутых настроек приватности.

Перспективы:

MAX пока удобен для личного общения, но не заменяет Telegram для профессиональных задач. Для массовой популярности требуется доработка функционала: добавление каналов, стикеров и, возможно, платежных сервисов. Если сбои в зарубежных мессенджерах продолжатся, MAX имеет шансы на рост аудитории.