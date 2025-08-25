Журналист из Новосибирска протестировал отечественный MAX

Отечественный аналог популярным мессенджерам набирает рост аудитории из-за нестабильного соединения у его конкурентов.
На фоне проблем с зарубежными мессенджерами, пользователи активно осваивают отечественные альтернативы. Один из них — MAX, позиционирующийся как безопасный и быстрый сервис. Об этом пишет журналист BFM-Томск.
Первое знакомство:
Интерфейс: Минималистичный, схожий с «ТамТам». Регистрация быстрая, по номеру телефона.
Функционал: Чаты, голосовые и видеозвонки. Скорость регистрации и добавления контактов выросла после проблем с иностранными сервисами.
Плюсы:
Быстрые звонки.
Простой интерфейс.
Гибкие чаты (группы, папки).
Стабильная работа.
Минусы:
Отсутствие аналога Telegram-каналов (критично для блогеров и СМИ).
Ограниченный набор стикеров.
Недостаток продвинутых настроек приватности.
Перспективы:
MAX пока удобен для личного общения, но не заменяет Telegram для профессиональных задач. Для массовой популярности требуется доработка функционала: добавление каналов, стикеров и, возможно, платежных сервисов. Если сбои в зарубежных мессенджерах продолжатся, MAX имеет шансы на рост аудитории.