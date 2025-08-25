Журналист из Новосибирска протестировал отечественный MAX

MAX пока удобен для личного общения, но не заменяет Telegram для профессиональных задач. Для массовой популярности требуется доработка функционала: добавление каналов, стикеров и, возможно, платежных сервисов. Если сбои в зарубежных мессенджерах продолжатся, MAX имеет шансы на рост аудитории.